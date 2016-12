Farah, attaccata una pattuglia italiana: feriti

foto Ap/Lapresse

09:46

- Un ordigno è esploso al passaggio di una pattuglia italiana nella provincia di Farah, nell'ovest dell'Afghanistan. Due soldati dell'esercito e un interprete afghano che viaggiava con loro sono rimasti feriti in modo non grave. I tre sono stati soccorsi e trasferiti in elicottero presso l'ospedale da campo statunitense di Farah, dove si trovano ricoverati con ferite alle braccia.