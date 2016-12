Siria, mezzo milione di bambini rifugiati

foto Ufficio stampa

09:00

- I rifugiati siriani hanno toccato quota un milione e di questi circa la metà sono bambini per la maggior parte sotto gli undici anni. Lo ha annunciato l'Unhcr, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati. "Altri milioni di persone sono in fuga all'interno del Paese e ogni giorni migliaia di siriani attraversano il confine. La Siria sta andando verso un disastro di dimensioni gigantesche", ha dichiarato l'Alto commissario per i rifugiati Antonio Guterres.