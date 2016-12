Herat, dopo 33 anni ritrovato soldato disperso

foto Dal Web Correlati Com'era e com'è Bakhritdin Khakimov 07:19 - Un soldato sovietico, dato per disperso 33 anni fa durante un combattimento in Afghanistan tra l'Armata rossa e le truppe dei mujaheddin islamici, è stato rintracciato vicino a Herat da un'associazione di veterani di guerra. Bakhritdin Khakimov, soldato del 101esimo reggimento di fanteria, rimase ferito poco dopo l'inizio del conflitto e fu curato da alcuni indigeni, tra cui un erborista che, una volta guarito, insegnò al giovane il suo mestiere. - Un, dato per disperso 33 anni fa durante un combattimento inislamici, è stato rintracciato vicino a Herat da un'associazione di veterani di guerra., soldato del 101esimo reggimento di fanteria, rimase ferito poco dopo l'inizio del conflitto e fu curato da alcuni indigeni, tra cui un erborista che, una volta guarito, insegnò al giovane il suo mestiere.

L'uomo, che è nato a Samarcanda, in Uzbekistan, quando è rimasto ferito aveva 20 anni, e in tutti questi anni lontano da casa avrebbe quasi dimenticato la lingua russa, oltre a cambiare nome in Sheikh Abdullah.



Riconosciuto dal fratello - Bakhritdin adesso ha 53 anni e per tutto questo tempo ha vissuto in Afghanistan facendo l'erborista. A riconoscerlo è stato suo fratello Sharof, un ex tenente colonnello di polizia, e i due dovrebbero riabbracciarsi tra una settimana. Le associazioni dei reduci della guerra in Afghanistan sostengono che siano più di 250 i soldati sovietici ancora dispersi nel Paese, metà dei quali russi. Finora ne sono stati rintracciati 29, e sette di loro hanno preferito restare in Afghanistan.



Nella guerra in Afghanistan contro i mujaheddin armati dagli Stati Uniti (1979-1989) persero la vita circa 15mila militari sovietici.