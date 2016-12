foto Ansa

06:28

- Per Fidel Castro, Hugo Chavez era "come un vero figlio": lo sottolinea in una nota il governo cubano, poco dopo la notizia della morte del presidente venezuelano, amico da tanti anni del "lider maximo" de L'Avana. Da parte di Cuba, viene precisato, che "ci sarà sempre un'eterna lealtà nei confronti della memoria del comandante presidente". Le autorità hanno inoltre indetto tre giorni di lutto nel Paese, fino all'8 marzo.