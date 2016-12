foto Ap/Lapresse

02:00

- "Ho appreso la notizia della morte del presidente Hugo Chavez con grande tristezza, ma sono sicuro che il suo esempio di amore per la patria e la sua dedizione alla causa dei meno fortunati continuerà illuminando il futuro del Venezuela". Lo ha detto l'ex presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva. "Sono orgoglioso - ha aggiunto Lula - di aver lavorato con lui per l'integrazione dell'America Latina e per un mondo più giusto".