- "In questo momento difficile per la morte del presidente Hugo Chavez, gli Stati Uniti ribadiscono il loro sostegno al popolo venezuelano e il loro interesse per lo sviluppo di un rapporto costruttivo con il governo del Paese". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, secondo cui oggi "il Venezuela inizia un nuovo capitolo della sua storia".