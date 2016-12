foto Ap/Lapresse

00:47

- Dopo la morte del presidente venezuelano Hugo Chavez, le forze armate bolivariane sono dispiegate in tutto il Paese per far rispettare la Costituzione. Lo ha detto il ministro della Difesa, Diego Molero. Dagli Stati Uniti, intanto, arrivano le prime aperture al dialogo con Caracas. Secondo fonti governative riportate dal Wall Street Journal, Washington sarebbe da tempo pronta ad intavolare delle discussioni con le massime autorità venezuelane.