- Il vicepresidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha convocato i suoi concittadini a concentrarsi davanti all'ospedale militare, dove è morto il presidente Hugo Chavez per rendergli omaggio. "Quelli che muoiono per la vita non possono essere chiamati morti", ha detto. Maduro ha chiesto anche che "il popolo di Chavez" si riunisca sulla piazza Bolivar, dove Chavez ha tenuto l'ultimo meeting della sua campagna elettorale prima delle presidenziali.