foto Reuters

21:11

- Il ministero degli Esteri venezuelano ha comunicato l'espulsione di un secondo funzionario dell'ambasciata Usa a Caracas, dopo quello annunciato dal vicepresidente Nicolas Maduro. Si tratta di Debling Costal accusato, come il suo collega, di ingerenza e cospirazione. I due, ha detto il ministro, "hanno contattato membri delle forze armate per destabilizzare il Paese". "Non permetteremo a nessuno - ha aggiunto - di giocare con il nostro dolore".