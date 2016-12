foto Ap/Lapresse

- Boom dei senzatetto a New York. In gennaio hanno dormito nei centri di assistenza circa 50mila persone a notte, un numero record che, come spiegano le associazioni, "mostra un trend nazionale: l'aumento del numero delle famiglie senza una casa permanente". A preoccupare sono soprattutto i 21mila bambini, l'1% dei giovani della città, che hanno dormito in gennaio nei centri di assistenza: si tratta di un aumento del 22% rispetto all'anno precedente.