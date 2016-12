foto Afp

06:07

- Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu è convocato oggi a New York alle ore ore 11.00 locali (le 17 in Italia) in vista di "consultazioni informali" sulla questione "non proliferazione/Repubblica popolare democratica di Corea (Dprk)". Lo annuncia una nota della presidenza del Consiglio, rilanciando le ipotesi sulla definizione di un accordo tra Usa e Cina sul progetto di risoluzione contro Pyongyang per il terzo test nucleare effettuato il 12 febbraio.