La Regina Elisabetta esce dall'ospedale

foto Ansa Correlati Elisabetta ricoverata in ospedale

Londra, la regina Elisabetta lascia l'ospedale 16:46 - La regina Elisabetta II ha lasciato l'ospedale King Edward VII. La sovrana è uscita a sole 24 ore di distanza dal suo ricovero, ieri, in seguito ai sintomi di gastroenterite. Elisabetta camminava da sola, non sorretta, ed era sorridente, in cappotto rosso e con borsetta al braccio. Rimane comunque annullato il suo viaggio a Roma. - La regina Elisabetta II ha lasciato l'ospedale King Edward VII. La sovrana è uscita a sole 24 ore di distanza dal suo ricovero, ieri, in seguito ai sintomi di gastroenterite. Elisabetta camminava da sola, non sorretta, ed era sorridente, in cappotto rosso e con borsetta al braccio. Rimane comunque annullato il suo viaggio a Roma.

Al momento in cui se n'è andata non c'era né il marito Filippo né altri membri della famiglia reale. La regina ha salutato la staff dell'ospedale, prima di entrare in auto, dove le è stato adagiato un plaid sulle ginocchia, e si è subito diretta a Buckingham Palace, non al castello di Windsor come sembrava in un primo momento. Gli impegni di questa settimana rimangono cancellati. La sovrana dovrà osservare un periodo di riposo a palazzo.



Niente visita a Roma - Proprio a causa dell'improvviso attacco di gastroenterite, la regina era stata costretta a cancellare il suo viaggio a Roma. "A soli tre giorni dal suo arrivo, è stato per noi un grande dispiacere dover cancellare la visita a causa delle sue condizioni di salute", ha detto l'ambasciatore birtannico a Roma, Christopher Prentice in un videomessaggio sulla pagina Facebook.



"Come sapete, questa settimana eravamo pronti ad accogliere Sua Maestà la Regina Elisabetta II a Roma, in occasione del viaggio che avrebbe intrapreso per salutare il Presidente Napolitano prima della fine del suo incarico", esordisce Prentice nel messaggio, postato per ringraziare "le tante persone" che hanno manifestato il loro interesse per l'arrivo della sovrana e per le sue condizioni.



"Vorrei ringraziare tutti quelli che, moltissimi anche attraverso Facebook e Twitter, hanno manifestato un grande interesse per la visita di Sua Maestà e hanno quindi espresso la loro vicinanza e i loro migliori auguri per una pronta guarigione. Grazie tante, anche a nome di Sua Maestà!", ha concluso il diplomatico.