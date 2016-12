Cipro, segnalato avvistamento di Maddie

foto Ap/Lapresse Correlati Avvistata una bimba: è Maddie?

Maddie, i genitori continuano a crederci 10:58 - Si riaprono le speranze sul caso di Maddie McCann, la ragazzina inglese scomparsa a Praya De Luz, in Portogallo, nel 2007. La polizia di Cipro ha fatto sapere di avere allertato l'Interpol su un possibile avvistamento di una bambina molto simile a Maddie: la bimba era insieme a una coppia britannica che nel frattempo ha però lasciato l'isola.

La segnalazione è arrivata da un uomo, secondo il quale la piccola Madeleine si trovava ad Ayia Napa, una località balneare nel sud dell'isola di Cipro. Secondo un portavoce della polizia la coppia con cui la bimba si trovava la presentava come una sua figlia. Sulla stessa famiglia alla polizia erano arrivate delle segnalazioni precedenti in cui i coniugi britannici venivano accusati di aver rubato nell'appartamento in cui avevano alloggiato.



Maddie aveva quattro anni nel 2007, quando sparì da un appartamento di Praia de Luz, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Gli inquirenti hanno diffuso una foto della bambina modificata dal computer, per ipotizzare come potrebbe essere la piccola dopo tutto questo tempo.