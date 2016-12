Louisiana, "ruba" sperma all'ex partner

foto Afp 09:06 - Toby Devall ha avuto un figlio, che ora ha due anni, usando lo sperma di Layne Hardin, il suo ex compagno, senza il suo consenso. La Devall, dopo aver rotto, è andata alla clinica, in Louisiana, dove lui aveva lasciato il seme durante una precedente relazione. Il tutto senza che la clinica né lei chiedessero l'autorizzazione all'uomo, che, una volta scoperto di essere diventato padre, ha querelato lei e l'ospedale privato.



Hardin ora ha un figlio, che non ha mai conosciuto né voluto. Ciò che lo preoccupa di più è cosa potrà succedere in futuro quando lui sarà grande, tra l'altro, lei potrebbe chiedergli il mantenimento, per vendicarsi. Per ora né la Devall né la clinica hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda. Sarà il tribunale a decidere.