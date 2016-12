foto Reuters

05:58

- Vigilia di elezioni ad alta tensione in Kenya. Diverse persone e tra queste alcuni poliziotti (il numero non è ancora noto ma si parla di 5 militari per ora) sono state uccise nella notte in diversi attacchi a Mombasa, la seconda città più grande del Paese. In Kenya si sono aperte le urne per le undicesime elezioni presidenziali, le prime dopo quelle del 2007 durante le quali si contarono circa 1000 morti.