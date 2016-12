foto Ap/Lapresse

02:00

- Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha chiesto all'Egitto, al termine di un incontro con il presidente Mohamed Morsi, "maggiori sforzi e maggiori compromessi" per riportare la stabilità nel Paese e porre rimedio alla crisi economica che lo attanaglia. "E' chiaro - ha detto Kerry - che c'è bisogno di più sforzi e compromessi per ristabilire l'unità, la stabilità politica e un'economia sana in Egitto".