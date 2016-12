foto Reuters

23:10

- Un poliziotto è morto a Port Said, in Egitto, nei violenti scontri che hanno opposto popolazione e forze dell'ordine e che hanno causato oltre 250 feriti. Gli scontri sono stati innescati dalla decisione delle autorità di trasferire 39 detenuti in attesa di giudizio, accusati di aver preso parte alle violenze che nel febbraio del 2012 provocarono la morte di 74 persone durante un incontro di calcio.