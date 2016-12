foto Ap/Lapresse

21:55

- La milizia jihadista libica Ansar al-Sharia, accusata dell'attacco alla sede Usa in cui è rimasto ucciso l'ambasciatore americano Chris Stevens, ha assaltato la scuola europea di Bengasi. Gli estremisti accusano gli insegnati di pornografia, per i disegni contenuti in un testo scientifico di educazione sessuale distribuito agli studenti. Fonti vicine all'istituto confermano che lo staff sta bene.