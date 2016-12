foto Reuters

20:56

- Scontri tra popolazione e polizia hanno causato più di 250 feriti a Port Said, nel nord-est dell'Egitto, dopo la decisione del ministero dell'Interno di trasferire 39 detenuti in attesa di giudizio. Il bilancio è stato fornito dal ministero della Sanità. I 39 sono gli ultimi tifosi messi sotto accusa per le violenze che, nel febbraio 2012, causarono 74 morti dopo un incontro di calcio nella città egiziana.