foto Ansa

20:25

- A oltre cinque anni dalla sparizione in Portogallo di, la polizia cipriota ha allertato l'Interpol dopo che un uomo ha segnalato di aver visto una bambina molto somigliante alla piccola britannica a Ayia Napa, una località balneare del sud dell'isola. Un portavoce della polizia ha precisato che la bambina è stata vista in compagnia di una coppia britannica che la presentava come uno dei suoi quattro figli.