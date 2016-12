Pedofilia, cardinale O'Brien ammette le accuse: "Mia condotta sessuale è stata sotto standard"

foto Ansa Correlati Abusi, si dimette il cardinale O'Brien

18:56

- "Ci sono stati momenti in cui la mia condotta sessuale è stata sotto gli standard a me richiesti in quanto sacerdote, arcivescovo e cardinale". Lo ha ammesso oggi il cardinale britannico Keith O'Brien dopo le accuse di pedofilia da parte di tre sacerdoti. Il 25 febbraio il presule aveva deciso di dimettersi, ufficialmente, "per limiti di età". O'Brien avrebbe dovuto partecipare al conclave.