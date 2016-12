foto Ap/Lapresse

12:16

- Un soldato francese è morto in combattimento nel nord del Mali. Lo ha annunciato l'Eliseo in un comunicato. Sale a tre il numero dei militari d'Oltralpe uccisi dall'inizio dell'operazione Serval l'11 gennaio. Il presidente Francois Hollande "esprime il suo profondo rispetto per il sacrificio del giovane soldato", aggiunge la nota.