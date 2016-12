Libia, Eni blocca il gas verso l'Italia

foto Ansa 11:23 - La Libia conferma la decisione presa ieri dall'Eni di sospendere per ragioni di sicurezza la produzione e l'esportazione di gas verso l'impianto siciliano di Gela, in seguito a scontri a fuoco fra milizie locali nell'area dell'impianto di produzione di gas della Mellitah Oil & Gas, joint venture paritetica fra Noc ed Eni. "Le esportazioni di gas sono state completamente bloccate" ha detto il vice presidente della Noc, Mustafa Sunalla. - La Libia conferma la decisione presa ieri dall'Eni di sospendere per ragioni di sicurezza la produzione e l'esportazione di gas verso l'impianto siciliano di Gela, in seguito a scontri a fuoco fra milizie locali nell'area dell'impianto di produzione di gas della Mellitah Oil & Gas, joint venture paritetica fra Noc ed Eni. "Le esportazioni di gas sono state completamente bloccate" ha detto il vice presidente della Noc, Mustafa Sunalla.

Gli scontri sono scoppiati dopo l'aggravarsi di tensioni tra ex combattenti locali e le guardie di Mellitah, sulla costa di Tripoli, ha precisato una fonte della sicurezza.



Sunalla ha riferito che sono in corso riunioni tra la Noc (National oil corporation), l'ufficio del primo ministro libico e il ministero della Difesa per cercare di risolvere la situazione.