foto Reuters

07:49

- Il presidente venezuelano, Hugo Chavez, che sta svolgendo a Caracas un ciclo di chemioterapia dopo esser stato operato di tumore a Cuba, "guida" il governo dal suo letto d'ospedale ed è pronto a prendere decisioni economiche e politiche per "accelerare la rivoluzione". Lo ha detto il vicepresidente Nicolas Maduro. ''Rispettiamo la terapia - rassicura Maduro - cerchiamo di non disturbarlo ma è informato e agisce come il capo di Stato che è".