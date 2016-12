foto Ap/Lapresse

06:35

- Almeno sei persone sono morte oggi nel nord del Bangladesh in nuovi scontri fra dimostranti del partito Jamaat-e-Islami e le forze dell'ordine. Gli incidenti arrivano in seguito alle sentenze dei tribunali speciali che hanno condannato tre responsabili di Jamaat (due a morte e uno all'ergastolo) per crimini di guerra commessi durante la lotta per l'indipendenza nel 1971. Da giovedì, quando sono iniziati gli scontri, sono morte oltre 60 persone.