foto Da video

02:00

- E' stato ucciso l'algerino Moctar Belmoctar, uno dei leader dell'ala nordafricana di Al Qaeda, e organizzatore dell'attacco all'impianto di In Amenas, in Algeria, dove morirono 37 ostaggi. Lo riferiscono i soldati del Ciad che operano in Mali. Il capo integralista islamico è stato colpito a morte durante un attacco ad una base ribelle di fondamentalisti nel massiccio dell'Ifoghas, vasta zona montagnosa ricca di grotte, rifugio di capi terroristi.