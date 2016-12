foto Afp

00:31

- Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha incontrato la settimana scorsa re Abdallah di Giordania ad Amman per discutere del processo di pace israelo-palestinese. Lo riferisce una fonte diplomatica che ha voluto conservare l'anonimato. L'incontro mantenuto segreto è il primo di Netanyahu con un capo di stato straniero dopo le elezioni del 22 gennaio. Intanto è alta nel Paese l'attesa per la visita in Israele del presidente Usa Obama.