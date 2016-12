foto Ap/Lapresse

00:06

- Il presidente siriano Bashar al Assad ha rilasciata una rara intervista al domenicale britannico Sunday Times. Nell'intervista attacca il governo di Londra additandone la posizione sulla crisi siriana come "superficiale ed immatura". Lo riferisce Sky News. "Non ci aspettiamo che chi appicca il fuoco possa diventare un pompiere", ha detto Assad escludendo ogni possibilità di un ruolo del Regno Unito nella soluzione del conflitto in Siria.