Una voragine inghiotte una casa: le foto

15:09

- Mentre dormiva, sotto la sua camera da letto si è aperta una voragine che l'ha inghiottito. La tragedia si è consumata in una cittadina della Florida vicino a Tampa. La vittima è il 36enne Jeffrey Bush, sparito in buco largo 9 metri e dato per morto dopo che le squadre di soccorso non sono riuscite a recuperarlo. Una parte della casa ha continuato a crollare mentre i pompieri erano all'interno per tentare di recuperare l'uomo.