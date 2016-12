foto Ansa

21:38

- La regina Elisabetta II ha cancellato all'ultimo momento una visita a Swansea, in Galles, prevista per domani, a causa di una gastroenterite. Lo riferisce la Bbc, ricordando che la sovrana dovrà a breve partire per Roma, dov'è attesa il 6 e 7 marzo con il consorte duca di Edimburgo, su invito del presidente della Repubblica Napolitano. Buckingham Palace ha comunicato che la regina trascorrerà questo fine settimana nel castello di Windsor.