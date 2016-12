foto Ansa

14:21

- Attentato in spiaggia questa mattina a Mogadiscio, dove due kamikaze si sono lanciati contro un ristorante a bordo di un'autobomba, provocando almeno due morti. Un funzionario di polizia ha detto che c'è stata una prima esplosione all'ingresso del locale, che non ha provocato feriti. E' seguita poi una seconda deflagrazione e questa volta ci sono state vittime: nel frattempo infatti molta gente si era avvicinata per vedere cos'era successo.