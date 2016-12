foto LaPresse

- Il Dalai Lama ha manifestato "un po' di tristezza" per la rinuncia di Papa Benedetto XVI al Pontificato, aggiungendo che si è trattato forse di una "scelta realistica" che in qualche modo è stata presa "a maggior beneficio dei cristiani". "La sua decisione - ha detto il leader buddhista - deve essere stata realistica, presa per dare in qualche modo un beneficio maggiore alle persone interessate".