foto Ap/Lapresse

01:04

- Per i casinò, il poker non è più un buon affare. Il gioco produce sempre meno introiti e a Las Vegas negli ultimi due anni hanno chiuso i battenti circa otto sale da poker. Ma non se la passano meglio altri stati dove il poker è legale, come il Mississippi e l'Indiana. "Credo che il poker abbia perso il suo fascino", ha commentato William Thompson, autore dell'enciclopedia "Gambling in America".