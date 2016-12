foto Ansa

18:34

- Il Consiglio europeo ha deciso di estendere le sanzioni contro il regime siriano per altri tre mesi. Allo stesso tempo l'Ue ha modificato l'embargo in modo da permettere la fornitura di equipaggiamenti non letali e assistenza tecnica per la protezione dei civili. La decisione di oggi dà valore giuridico a un accordo raggiunto al Consiglio Affari esteri del 18 febbraio.