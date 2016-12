Caso Pistorius, senza soldi i genitori di Reeva

foto Ansa 08:37 - I genitori di Reeva Steenkamp, la fidanzata di Oscar Pistorius uccisa dall'atleta nella notte di San Valentino, oltre al dolore per la morte della figlia ora devono affrontare un altro problema, questa volta economico. La modella, infatti, aiutava finanziariamente i familiari, che ora rischiano di non poter più pagare l'affitto. - I genitori di Reeva Steenkamp, la fidanzata di Oscar Pistorius uccisa dall'atleta nella notte di San Valentino, oltre al dolore per la morte della figlia ora devono affrontare un altro problema, questa volta economico. La modella, infatti, aiutava finanziariamente i familiari, che ora rischiano di non poter più pagare l'affitto.

Secondo un parente della famiglia, ogni volta che Reeva andava a trovare i genitori si accertava che avessero abbastanza soldi per vivere, poiché il padre (ex fantino ed ex addestratore di cavalli da corsa) spesso non veniva pagato per il proprio lavoro. E ora, secondo il congiunto, "la morte di Reeva ha anche pesanti implicazioni economiche per la famiglia".



La madre della modella, del resto, non ha mai fatto mistero del fatto che la famiglia non ha mai avuto molti soldi benché in casa ci fosse "molto amore": "Abbiamo dato a Reeva ciò che abbiamo potuto", aveva spiegato la donna.