- L'opposizione siriana chiederà alla Conferenza internazionale di oggi a Roma un "sostegno militare qualitativo" come aiuto alla sua lotta contro il presidente Bashar al Assad. Lo ha detto Riad Seif, uno dei leader dei ribelli. "Chiediamo ai nostri amici di darci tutto il sostegno possibile per ottenere risultati sul terreno e aiutarci - ha dichiarato Seif - a raggiungere una soluzione politica da una posizione di forza e non di debolezza".