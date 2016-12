Austria, carne di cavallo ai senzatetto

foto Ap/Lapresse Correlati Svezia, carne di cavallo in polpette Ikea

In Austria due tonnellate di salsicce di carne di cavallo saranno distribuite a senzatetto. Si tratta di wurstel di un produttore di Wolfsberg. Se nelle indicazioni riportate sull'etichetta era scritto "manzo", in realtà contenevano tra il 18 e il 27 per cento di carne di cavallo. Adesso, i wurstel "taroccati" verranno serviti nelle mense dei poveri.

"Non sono pericolose" - Come spiega il Vinziwerk, l'associazione caritatevole San Vincenzo della Carinzia che si occupa di senzatetto, le salsicce non rappresentano nessun pericolo per l'uomo. L'ente di beneficenza ha fatto sapere: "Visto che anche in Austria ci sono persone che non hanno soldi per comprare cibo, e considerata la fame nel mondo, sarebbe irresponsabile distruggere le salsicce".



L'antefatto – Eppure pochi giorni fa, una proposta simile del ministro tedesco per lo sviluppo, Dirk Niebel, aveva incontrato aspre critiche e sollevato un polverone di reazioni indignate.



A proposito dello scandalo della carne di cavallo rintracciata nelle lasagne Nestlè, Niebel aveva proposto: “Diamo ai poveri le lasagne con la carne di cavallo" condividendo l'idea lanciata da un parlamentare Cdu. Ma il suggerimento aveva suscitato la reazione piccata delle associazioni che si occupano dei bisognosi.



Le motivazioni del ministro erano le stesse che hanno spinto gli enti di beneficenza austriaci ad accettare la proposta. Il ministro aveva, infatti, dichiarato: "Oltre 800 milioni di persone soffrono la fame nel mondo. Anche in Germania esistono persone che hanno difficoltà a sostentarsi. Penso che non dovremmo mandare al macero nel prodotti alimentari buoni".