Usa, nonna uccide i nipotini e si spara

Dramma familiare negli Stati Uniti, dove una nonna 47enne ha ucciso i suoi due nipotini e poi si è tolta la vita. I cadaveri sono stati ritrovati all'interno di una macchina a Preston, nel Connecticut. La donna, Debra Denison, soffriva di psicosi maniaco-depressiva. I piccoli, uno di due anni e l'altro di sei mesi, erano stati dati per scomparsi dopo che la nonna li aveva presi dall'asilo nido e non aveva fatto ritorno a casa.

"Sembrava tutto normale" - I cadaveri dei due bambini sono stati scoperti dopo una chiamata anonima giunta al 911, il numero per le emergenze usato negli States, in cui si segnalava una automobile sospetta nei pressi del lago di Isles con tre persone ferite dentro, due dei quali sembravano bambini.



E' stata proprio la madre delle piccole vittime a chiedere alla nonna assassina di prendere i bambini da scuola. Secondo la ricostruzione della polizia, la donna è uscita da casa già armata, ma non ha tradito alcuna agitazione quando è arrivata a scuola e ha fatto salire i nipoti in macchina.



La proprietaria dell'asilo nido ha raccontato: “Tutto è sembrato normale e Debra era sulla lista delle persone autorizzate a prendere i bambini”.



Il piccolo di due anni quella sera avrebbe dovuto festeggiare il compleanno.