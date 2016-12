Pistorius, per la stampa Usa Reeva era incinta

foto Facebook 14:45 - La fidanzata di Oscar Pistorius, Reeva Steenkamp, era incinta quando è stata uccisa. Quella che sarebbe un rivelazione bomba arriva dalla stampa americana e potrebbe gettare una nuova luce sul caso. Secondo il "Daily Mail", però, la famiglia della ragazza ha già smentito la notizia. - La fidanzata di Oscar Pistorius, Reeva Steenkamp, era incinta quando è stata uccisa. Quella che sarebbe un rivelazione bomba arriva dalla stampa americana e potrebbe gettare una nuova luce sul caso. Secondo il "Daily Mail", però, la famiglia della ragazza ha già smentito la notizia.

Il portavoce della famiglia di Reeva ha categoricamente escluso che potesse aspettare un bambino, come invece scrive il "National Enquirer", affermando che fosse stato così si sarebbe confidata con la madre.

"L'autopsia lo avrebbe rivelato - ha aggiunto il portavoce parlando con il giornale sudafricano "The Times", scrive il "Mail" - e invece non è emerso nulla del genere". Secondo il "National Enquirer", invece, la sera in cui Reeva morì la coppia aveva avuto una lite furibonda in seguito ai sospetti di Pistorius sul fatto che la sua compagna lo tradisse con uno dei suoi migliori amici. A quel punto - secondo le indiscrezioni riportate dal giornale - Reeva avrebbe detto che aspettava il suo bambino. Rivelazione cui, scrive il giornale Usa, seguirono gli spari.