Florida, cane spara al suo padrone ferendolo

foto IberPress 14:01 - Un cane ha sparato al suo padrone. Il grottesco episodio è successo in Florida, la vittima è Gregory Dale Lanier, 35 anni. L'uomo era in giro sul suo furgone con il suo collie quando la bestia involontariamente ha scalciato sulla pistola 380, che era sul fondo del mezzo (Lerner era convinto che fosse scarica), e ha ferito a una gamba il suo padrone. "Ho sentito il colpo che partiva, ho visto il fumo e poi un gran dolore alla gamba", ha detto Lanier alla polizia. . Il grottesco episodio è successo in, la vittima è, 35 anni. L'uomo era in giro sul suo furgone con il suo collie quando la bestia involontariamente ha scalciato sulla, che era sul fondo del mezzo (Lerner era convinto che fosse scarica), e ha ferito a una gamba il suo padrone. "Ho sentito il colpo che partiva, ho visto il fumo e poi un gran dolore alla gamba", ha detto

Per fortuna la ferita è stata lieve e l'accaduto non ha avuto un epilogo tragico. Gli agenti, ovviamente, non hanno preso provvedimenti. Ma nessuna parola è stata raccontata sul trattamento che Lanier, una volta tornato dall'ospedale a casa, ha riservato al cane.