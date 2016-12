foto Ansa

12:18

- Due colpi di mortaio hanno danneggiato gli edifici della facoltà di Lettere dell'università di Damasco, in Siria. Lo riferisce la tv di Stato che non fornisce ulteriori dettagli. La facoltà si trova nella parte occidentale del centro moderno della Capitale. Nella regione di Aleppo, intanto, è giallo sulla sparizione di due preti siriani rapiti da alcuni uomini armati. "Non sappiamo chi li tenga", hanno detto fonti vicine all'Arcivescovado.