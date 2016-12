foto Reuters

- Il presidente americano Barack Obama ha parlato al telefono con il presidente egiziano Mohamed Morsi "della situazione economica in Egitto e dell'importanza di applicare riforme che abbiano ampio sostegno e promuovano la crescita a lungo termine". Lo rende noto la Casa Bianca, aggiungendo che Obama "ha incoraggiato Morsi, e tutti i gruppi politici in Egitto, a lavorare per costruire il consenso e far progredire la transizione politica".