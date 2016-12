foto Afp

23:34

- Il Senato americano ha approvato la nomina di Chuck Hagel alla guida del Dipartimento della Difesa, nomina decisa dal presidente Barack Obama. Hagel, che ha raggiunto la quota minima necessaria di 51 voti su 100, prende il posto di Leon Panetta. L'ex senatore repubblicano del Nebraska è criticato per l'opposizione in passato alla guerra in Iraq e le cautele sul dossier iraniano.