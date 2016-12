foto Ente del Turismo

10:25

- "Si lanciavano dalla mongolfiera come sacchettini di carta in fiamme". E' il racconto shock del pilota di una mongolfiera che era in fase di atterraggio accanto a quella esplosa e precipitata all'alba a Luxor. Secondo la fonte le due mongolfiere appartengono alla stessa agenzia. L'incidente, a suo parere, è avvenuto quando l'elio contenuto nella bombola per creare il flusso di aria calda è fuoriuscito e si è incendiato.