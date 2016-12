Messico, sequestrato un imprenditore italiano

foto Da video

- Gilberto Soliman Carollo, 54 anni, imprenditore di origini italiane, è stato sequestrato da un commando armato di 8 persone in un ristorante alla periferia di Città del Messico. Lo rendono noto fonti locali, precisando che il rapimento è avvenuto sabato. Carollo, che vive da anni nel Paese centroamericano, si trovava in un locale nei pressi del vulcano Popocatepetl, ed è stato portato via dal gruppo armato, 7 uomini e una donna.