foto Ansa

06:40

- Il presidente americano Barack Obama è "impegnato in una transizione politica in Siria verso un governo democratico post-Assad che protegga i diritti di tutti i cittadini". Lo ha affermato il vice presidente americano, Joe Biden, al capo della coalizione dell'opposizione siriana, Moaz al-Khatib, in un colloquio telefonico in vista dell'incontro in programma a Roma il 28 febbraio. Lo afferma la Casa Bianca in una nota.