Abusi, si dimette il cardinale O'Brien

Conclave, modifiche nelle procedure 14:17 - Il cardinale Keith O’Brien ha deciso di dimettersi per raggiunti limiti di età. Lo ha annunciato la Bbc. L'alto prelato cattolico, che avrebbe dovuto partecipare al Conclave, è stato accusato da parte di tre sacerdoti di "comportamenti inappropriati". Il Papa ha accettato la sua rinuncia. - Il cardinaleha deciso di dimettersi per raggiunti limiti di età. Lo ha annunciato la Bbc. L'alto prelato cattolico, che avrebbe dovuto partecipare al Conclave, è stato accusato da parte di tre sacerdoti di "comportamenti inappropriati". Il Papa ha accettato la sua rinuncia.

Il cardinale ha sempre respinto le accuse. O'Brien è nato il 17 marzo 1938, giorno di San Patrizio, a Ballycastle, nella Contea di Antrim, diocesi di Down and Connor, in Irlanda del Nord.



O'Brien: "Mi scuso con chi ho offeso" - O'Brien ha riferito che le sue dimissioni hanno effetto immediato. Confermando che non parteciperà al Conclave, ha aggiunto: "Non voglio che l'attenzione dei media a Roma si concentrino su di me. Ma piuttosto su papa Benedetto XVI e sul suo successore". "Guardando ai miei anni di ministero: per quanto di buono sono stato in grado di fare, ringrazio Dio. Per i fallimenti: mi scuso con coloro che ho offeso".



Lombardi: dimissioni decise da tempo per motivi di età - Il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi, ha precisato che la proposta di dimissioni di O'Brien "è precedente" alle questioni emerse in questi giorni e "la decisione del Papa di accettarle è maturata per diventare definitiva quest'oggi in vista dell'inizio della sede vacante".



"O'Brien, sapendo che a marzo avrebbe compiuto i 75 anni, ha inviato per tempo le dimissioni al Santo Padre - ha precisato ancora Lombardi -. La questione era nota al Santo Padre. Oggi è il giorno in cui viene definita l'entrata in vigore di queste dimissioni che però era prevista in tempo precedente".



"L'annuncio della rinuncia del Papa l'11 febbraio - ha aggiunto - ha avuto conseguenze su un certo numero di decisioni che normalmente potevano svolgersi con un altro timing. Invece il Papa desidera che con l'inizio della sede vacante le decisioni che erano già nella sua mente vengano definite in modo da non lasciare nulla in sospeso al suo successore". Padre Lombardi non ha voluto commentare le questioni di cui si parla in relazione al cardinale.