Repubblica Ceca,carne equina in polpette Ikea

Premier Gb: è un complotto 19:14 - Gli ispettori della Repubblica Ceca hanno trovato carne di cavallo nelle polpette preparate in Svezia per il gruppo Ikea. Lo riferisce l'agenzia locale Ctk, precisando che i servizi veterinari hanno segnalato la scoperta all'Agenzia europea per l'allerta sui cibi. L'Ikea ha deciso, in via precauzionale, il ritiro in tutta Europa dell'alimento. - Gli ispettori della Repubblica Ceca hanno trovato carne di cavallo nelle polpette preparate in Svezia per il gruppo Ikea. Lo riferisce l'agenzia locale Ctk, precisando che i servizi veterinari hanno segnalato la scoperta all'Agenzia europea per l'allerta sui cibi. L'Ikea ha deciso, in via precauzionale, il ritiro in tutta Europa dell'alimento.

Ikea: stesse forniture anche a Gb, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio - Intanto, il problema si allarga. La partita di polpette di Ikea ritirate dagli scaffali degli store della Repubblica Ceca è stata distribuita anche in Gran Bretagna, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio. Lo ha riferito il portavoce dell'Ikea locale.



Polpette bloccate in Belgio e Svezia - Ikea Belgio ha bloccato temporaneamente la vendita così come Ikea Svezia. Le tracce di carne equina sono state scoperte in campioni di polpette, preparate da un unico fornitore svedese, la Familjen Dafgard.



Ikea blocca polpette in Italia - il gruppo ha annunciato di aver bloccato la vendita del lotto di polpette prodotto dalla stessa Familjen Dafgard anche in Italia. "Abbiamo bloccato il lotto di quel produttore nei punti vendita in Italia", ha detto un portavoce. "Le nostre polpette devono essere fatte di carne di manzo e di maiale", ha puntualizzato. Ikea condurrà delle analisi sulla partita sospetta sia "sulla consistenza dei componenti che sulla eventuale presenza di tracce di Dna", ha aggiunto. Secondo Nbc, Ikea ha bloccato la vendita delle polpette anche in Svezia. A Milano sono al lavoro anche i Nas per indagini approfondite su questo alimento.



Carne di cavallo anche in lasagne a Verona - Intanto, tracce di carne di cavallo sono state trovate anche in un campione di "Lasagne all'Emiliana" prelevato da un supermercato a Verona. Lo comunica il ministero della Salute che riferisce che i carabinieri dei Nas hanno prelevato complessivamente 316 campioni di carne su un totale di 129 marche.



Balduzzi: "No allarme salute ma frode colossale" - "Al momento - interviene il ministro della Salute, Renato Balduzzi - non si riscontra alcun allarme per la salute. L'Italia conferma anche in questa occasione il primato della sicurezza alimentare a livello comunitario. I campioni prelevati fino sono praticamente ad oggi il doppio di quelli raccomandati dalla Ue". I Nas, prosegue il ministro "non hanno smesso di lavorare durante tutto il fine settimana per la tutela della salute dei cittadini e per il contrasto a quella che sembra sempre di più una colossale frode".