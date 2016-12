Cina, siti internet vendono falsi pezzi meteorite

foto Dal Web Correlati Pioggia di meteoriti in Russia: 1.200 feriti 10:45 - Il meteorite caduto in Russia ha scatenato anche la fantasia dei truffatori: falsi frammenti del corpo celeste sono stati messi in vendita su siti internet cinesi, come taobao.com, adducendone effetti terapeutici antidepressivi. I prezzi per un pezzo, dice la stampa locale, vanno dagli 8.000 (poco più di 800 euro) ai 100.000 yuan (poco più di 10.000 euro). Ma per gli esperti sono falsi perché non hanno i numeri di serie degli organismi ufficiali. - Ilha scatenato anche la fantasia dei truffatori: falsi frammenti del corpo celeste sono stati messi in vendita su siti internet cinesi, come taobao.com, adducendone effetti terapeutici antidepressivi. I prezzi per un pezzo, dice la stampa locale, vanno dagli 8.000 (poco più di 800 euro) ai 100.000 yuan (poco più di 10.000 euro). Ma per gli esperti sono falsi perché non hanno i numeri di serie degli organismi ufficiali.

I frammenti del meteorite sarebbero stati raccolti dall'impianto di estrazione dello zinco di Chelyabinsk, Un venditore online ha affermato di aver ricevuto i frammenti direttamente da un amico recatosi in Russia e che essi hanno effetti benefici. Portati addosso, curerebbero la depressione. Secondo Tang Haiming, funzionario dell'Osservatorio astronomico di Shanghai, quelli in vendita sono sicuramente dei falsi, in quanto se fossero veri dovrebbero avere un numero seriale attribuito dalle organizzazioni internazionali ufficiali. Per Tang, quelli venduti a caro prezzo sui siti cinesi, sono in realtà semplici residui ferrosi di fabbricazione dell'acciaio che possono avere un aspetto simile a pezzi di meteorite. Il funzionario mette in guardia comunque dall'acquisto di questo materiale la cui innocuità per l'uomo non è ancora stata provata.



Intanto, dalle prime analisi dei 53 frammenti del meteorite caduto in Russia è emerso che era una condrite ordinaria, uno degli oggetti più antichi del Sistema Solare, contenente un minerale chiamato olivina, composti di zolfo e ossigeno, e il 10% circa di ferro. Secondo gli ultimi dati della Nasa, il meteorite aveva un diametro compreso fra 15 e 17 metri e pesava circa 10.000 tonnellate.



Noci riempite di... sassi - Sempre in China sono in vendita noci-truffa. All'apparenza sono normali ma, una volta aperte, invece del gheriglio, contengono sassi. La cosa è talmente diffusa in Cina che su Youtube circola un video che insegna come distinguere le vere dalle false e non cadere nel tranello.



GUARDA IL VIDEO NELLA PAGINA SEGUENTE