10:02

- Non è piaciuta in Iran la decisione di assegnare l'Oscar per il miglior film ad "Argo". L'agenzia semi-ufficiale iraniana Fars, vicina ai Pasdaran, ha commentato dicendo che la pellicola "non lo meritava", aggiungendo che il film di Ben Affleck è un'opera "anti-Iran" realizzata da "una casa di produzione sionista".